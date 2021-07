John Carpenter ha colaborado en múltiples ocasiones con Kurt Rusell, incluyendo el regreso de su personaje, Snake Plissken, con la secuela de Escape from New York. Bueno, de acuerdo con Carpenter, todavía hay oportunidad para que Plissken aparezca hasta en otras dos películas, sin embargo, el cineasta ya no tendría intenciones de dirigirlas pero sí de colaborar en ellas.

En entrevista con Total Film, Carpenter dijo lo siguiente:

“Es un personaje al que Kurt le ha tomado mucho cariño. Me convenció de hacer la secuela. Probablemente haya hasta tres o cuatro historias restantes sobre Snake. No sé si algún día las haremos, pero creo que el personaje lo merece.”

La última vez que Carpenter trabajó en una película fue en 2010 con The Ward, y a lo largo de su carrera, también se ha encargado de escribir y dirigir algunos de sus proyectos. No obstante, Carpenter descartó por completo la idea de solamente dedicarse a la dirección.

Via: ComicBook