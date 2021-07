Se filtra la fecha del DLC para AC: Valhalla

The Siege of Paris, la siguiente gran expansión de Assassin’s Creed: Valhalla, llegará a nuestras manos en algún punto de la temporada de verano de 2021. Aunque la información oficial no se ha compartido, un reciente listado de la Microsoft Store en Xbox parece que ha filtrado el día exacto en que este contenido estará disponible.

De acuerdo con CriptAssassini, un insider de la serie, The Siege of Paris estaría disponible el próximo 5 de agosto, es decir, en solo dos semanas. Sin embargo, el usuario menciona que esta información fue eliminada de la Microsoft Store casi de inmediato, lo cual indicaría que la fecha proporcionada solo fue un marcador hasta que Ubisoft proporcione la fecha exacta.

🏰 #AssassinsCreedValhalla's second DLC will be released on August 5th! 🙏 Thanks to our fan Lorenzo for sending us the pic!#AssassinsCreed #Valhalla #SiegeOfParis pic.twitter.com/CbMxOoHTWs — CriptAssassINI (@CriptAssassini) July 22, 2021

Aunque las posibilidades de ver este DLC en unos días no son tan altas, tampoco es imposible. Considerando que esta expansión está planeada para el verano, eso quiere decir que The Siege of Paris estará disponible en algún punto del próximo mes de agosto o septiembre. Solo nos queda esperar a que Ubisoft comparta información oficial.

De igual forma, esta no será la última gran actualización para el juego, y que un tercer DLC de paga ya está en desarrollo. En temas relacionados, un veterano de la serie ha salido de Ubisoft después de 16 años trabajando en el estudio.

Vía: Comicbook.