Shinji Mikami confirma “accidentalmente” el remake de RE4

Capcom ha hecho un gran trabajo últimamente, pues todos los proyectos recientes de la compañía están gozando de un enorme éxito. Tras varios tropiezos en la franquicia de Resident Evil, la desarrolladora japonesa logró recuperar terreno nuevamente con Resident Evil 7, y posteriormente, con los remakes de RE2 y RE3. Además del futuro Resident Evil 8, se rumorea que un remake de la cuarta entrega también está en desarrollo y parece que el propio creador de la saga ya lo confirmó por error.

En una nueva y extensa entrevista para IGN, Shinji Mikami, quien dirigió el Resident Evil original y Resident Evil 4, finalmente habló sobre dicho remake, el cual lleva en desarrollo desde 2018 en el nuevo estudio M-Two, fundado por el ex-jefe de PlatinumGames, Tatsuya Minami. Sabemos que el creativo siente mucho afecto por esta entrega en particular, así que era de pensarse que tal vez podría tener ciertos problemas con una adaptación moderna para plataformas actuales, pero no. “Siempre y cuando el juego les quede bien, yo no tengo ningún inconveniente”, expresó Mikami.

Aunque evidentemente hay mucha emoción y entusiasmo en torno a este proyecto, hay algunos fans que creen que este remake no debería llevarse a cabo, puesto que el juego aún sigue siendo revelante hoy en día. En una encuesta realizada por el portal VGC, se reveló que un 45% de sus usuarios, equivalente a aproximadamente 9 mil de sus lectores, no querían este remake.

En general, Mikami cree que Capcom ha hecho un buen trabajo con los remakes:

“Vi un video de Resident Evil 2 Remake y pensé que se veía muy bien. Creo que los seguirán haciendo porque se están vendiendo muy bien.”

Por si necesitabas más pistas, Capcom rediseñó a Nemesis en RE3 Remake para que encajará mejor dentro del lore de la saga y hubiera cierta continuidad entre la tercera y cuarta entrega. Aquí puedes leer más al respecto.

Fuente: IGN