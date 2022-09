Shigeru Miyamoto revela su secreto para el éxito

Shigeru Miyamoto ha trabajado en Nintendo por más de 40 años. De esta forma, el legendario desarrollador y diseñador ha sido entrevistado una incontable cantidad de veces. Algunas de estas pláticas se dan a conocer de forma inmediata, pero otras, como una conversación de 1989 con BEEP Magazine, apenas se han dado a conocer.

Recientemente, el usuario conocido como Shmuplations, se dio a la tarea de traducir una entrevista que se le hizo a Shigeru Miyamoto en 1989 en BEEP Magazine, revista japonesa, en donde el diseñador japonés compartió su secreto para el éxito en la industria de los videojuegos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Bueno, lo que me ha funcionado hasta ahora es encontrar algo que quiero hacer que coincida con lo que el mercado necesita actualmente. Si crees en tu idea, y que es algo que la gente va a querer, entonces solo queda pulirla y elevarla a un nivel de calidad suficiente. Así que no importa cuán talentoso sea el personal con el que han sido bendecidos, si no tienen una dirección clara para su idea, no creo que salga un buen juego. El objetivo es que cada miembro del personal, individualmente, contribuya al ‘acabado’ general del trabajo, por lo que solo se trata de que cada persona cumpla con su función. Y como creador principal, incluso si el resto del personal a veces pierde de vista la imagen completa, es tu trabajo mantener el rumbo y asegurarte de mantener esa visión inicial. Desafortunadamente, he visto suceder muchas veces cuando los desarrolladores se dejan llevar por sí mismos y lo están pasando muy bien, pero termina dañando la jugabilidad del juego terminado”.

Para 1989, Miyamoto ya era una leyenda en los videojuegos. Juegos como Donkey Kong, The Legend of Zelda y, claro, Super Mario Bros., le dieron una gran popularidad. De esta forma, esta mirada a esta mente creativa en un momento sumamente importante en su carrera, es algo que todos los fans no se deben perder.

Nota del Editor:

Siempre es bueno tener una mirada a los responsables de los que juegos que tanto amamos. Lo que más llama la atención, es que estamos hablando de un momento en la vida de Miyamoto en donde su éxito está en un punto bastante alto, algo que crecería en el SNES.

Vía: Shmuplations