Aunque el remake de 2002 es considerado la versión superior, el clásico Resident Evil de 1996 aún ocupa un lugar especial en el corazón de muchos, y esto se debe principalmente a los actores. Pese a que en su momento se criticó la cinemática inicial del juego debido a su mala actuación, hoy en día es uno de los momentos más recordados de la serie. De esta forma, recientemente se dio a conocer que las personas que se encargaron de darle vida a Chris, Wesker y Barry en esta entrega, por fin se reunieron con el objetivo de jugar Resident Evil por primera vez en sus vidas.

Gracias al canal de YouTube conocido como Residence of Evil, Charlie Kraslavsky, Eric Pirius y Greg Smith, los actores de Chris Redfield, Albert Wesker y Barry Burton respectivamente, se reunieron una vez más. En esta ocasión, los dramaturgos revelaron que, pese a actuar en Resident Evil, nunca han experimentado este survival horror, algo que recientemente solucionaron.

Es importante mencionar que Charlie Kraslavsky, Eric Pirius y Greg Smith solo aparecen en las cinemáticas live action de Resident Evil, y no son las voces que escuchamos a lo largo del juego. Esta no es la primera vez que los actores se reúnen, ya que en 2006 participaron en Biohazard: Deadly Silence, y en 2018 aparecieron en un capítulo de The Angry Video Game Nerd, en donde reinterpretaron estos papeles.

En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo avance del DLC de Resident Evil Village. De igual forma, este contenido adicional será el capítulo final de una saga para la serie.

Vía: Residence of Evil.