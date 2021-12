Shang-Chi tendrá secuela y serie spinoff en Disney+

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings apenas se estrenó hace unos cuantos meses, sin embargo, el día de hoy se confirmó que su secuela ya está en camino. No solo eso, sino que la película también tendrá su propia serie spin-off, la cual debutará exclusivamente en Disney+.

Destin Daniel Cretton, quien dirigió la película original, regresará para su secuela así como para dicha serie spinoff. De esta última no se tienen muchos detalles al respecto, pero muchos asumen que podría ser protagonizado por Meng’er Zhang’s Xialing, la hermana de Shang-Chi.

Todavía no se tiene fecha estimada de lanzamiento para ninguna de estas dos producciones, pero considerando que ambos proyectos apenas han sido anunciados, es fácil asumir que deberemos esperar un muy buen rato para tener los primeros detalles oficiales.

Nota del editor: Aunque me gustó bastante Shang-Chi, estoy de acuerdo en que sigue siendo la misma fórmula clásica de Marvel que ya conocemos. Tal vez su secuela pueda mostrarnos algo un poco más original, pero lo dudo mucho.

Via: ComicBook