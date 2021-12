GTA: The Trilogy recibe nuevo parche en Nintendo Switch

Hace unas cuantas semanas, se lanzó un nuevo parche para GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, el cual corregía más de 100 bugs. Dicho parche no debutó para la versión de Nintendo Switch, pero ahora ya se encuentra disponible para esta consola híbrida.

Actualmente ya es posible descargar la versión 1.05 para esta trilogía remasterizada en Switch, sin embargo, Rockstar no ha mencionado si hubo cambios específicos para esta consola.

A new Title Update is now available for the PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, and PC versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

This contains several fixes and will also be available for the Nintendo Switch in the coming days: https://t.co/otGLbh9onV

— Rockstar Support (@RockstarSupport) November 30, 2021