Shang-Chi llegará a Disney+ en noviembre

Aunque Shang-Chi and the Legend of Ten Rings no lleva ni un mes en los cines, el día de hoy se ha revelado que esta cinta llegará a Disney+ el próximo 12 de noviembre. Junto a esto, Bob Chapek, CEO de Disney, ha mencionado que ese mismo día llegarán una serie de producciones especiales a la plataforma de streaming.

Durante la 30a Conferencia Anual de Communacopia de Goldman Sachs, Chapek reveló que el 12 de noviembre será conocido como el Disney+ Day. Además de Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, ese mismo día veremos el estreno de:

–Jungle Cruise

–Home Sweet Home Alone

-Una nueva serie original de cortos de Walt Disney Animation Studios llamada Olaf Presents.

-El debut nacional de los cortos de Frozen Fever, Feast, Paperman, Get A Horse! y más

–Ciao Alberto, un corto de Pixar, protagonizado por los personajes de Luca.

-Un nuevo cortometraje de Los Simpson que rinde homenaje a las grandes marcas de Disney+

-Los primeros cinco episodios de la segunda temporada de El mundo según Jeff Goldblum de National Geographic

-Un especial que celebra los orígenes y el legado del cazarrecompensas de Star Wars, Boba Fett.

-Un especial que celebra el Universo Cinematográfico de Marvel en Disney+, con una mirada emocionante hacia el futuro.

–Dopesick, una serie original protagonizada por Michael Keaton, que se lanzará en los mercados internacionales como parte de la oferta de contenido de entretenimiento general de Star.

Sin duda alguna, esta es una gran propuesta por parte de Disney+, Chapek ha mencionado que no se olvidarán de los estrenos para los cines. De igual forma, cada 12 de noviembre será conocido como el Disney+ Day, en donde cada año veremos grandes estrenos en esta plataforma.

