Serie de The Last of Us confirma teoría de fanáticos

El día de ayer finalmente ha terminado la primera temporada de la serie de The Last of Us, mismo que nos ha establecido la misma conclusión que vimos hace ya 10 años atrás con el videojuego de PS3. Sin embargo, se han metido elementos extra que explican cosas sin respuesta, y justo uno de ellos es una teoría que los fans han tenido por años en la cabeza.

¡Atención, Spoilers adelante! Si no has visto el último episodio, te recomendamos no leer lo siguiente.

Siempre ha sido tema de debate algo por lo que se ha conocido a Ellie desde un inicio, y eso es justamente su inmunidad al Cordyceps, la cual la ha tenido prácticamente desde su nacimiento. Y de alguna manera, con la escena que abre el capítulo 9 se tiene una certeza de cómo fue posible que no mutara el hongo para poseer el cuerpo del huésped.

En el programa vemos cómo la madre de Ellie, Anna, es atacada por una mujer infectada. Usando su cuchillo, mata a la criatura, pero desafortunadamente fue mordida en el acto. Poco después nace la niña todavía conectada a su madre por el cordón umbilical, lo que significa que la infección ya está en la sangre de la bebé, aún así corta el cordón.

Desde hace tiempo los seguidores teorizaron que la madre podría haberse infectado en algún momento, todo gracias a una de la cartas que hay en el juego, misma que dice lo siguiente:

Ni siquiera tienes un día y abrazarte es lo más increíble que he hecho en mi vida, una vida que se va a quedar un poco corta.

Con esto pensaron de forma inmediata que la niña nació cuando la mujer ya estaba con el hongo dentro. Y eso mismo se ha confirmado con lo que dice a Marlene respecto a los médicos. Afirmando que el Cordyceps creció con ella pero que no tuvo la capacidad de poseer su cuerpo. Y eso mismo se tomaría para realizar la vacuna correspondiente.

Eso sí, al final Joel toma la misma decisión que en el juego y masacró a todo un edificio lleno de Luciérnagas.

Nota del editor: Siempre fue un secreto como se había infectado Ellie originalmente, dado que con Riley solo se confirmó que ya lo estaba pero nadie sabía hasta ese momento. Entonces, este argumento nuevo puede incluso tomarse si hay más juegos en el horizonte.