Nintendo aclara por qué Tears of The Kingdom costará 70 USD

Nintendo le puso un precio de $69.99 USD o $70 euros a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y la gente perdió la cabeza. En México esto representa más de un tercio de aumento en el precio de un videojuego para Switch, los cuales oscilan entre los $1000 y $1200 pesos. La secuela de Breath of the Wild se vende por alrededor de $1600 MXN

La compañía avisó que, si bien el precio es más alto que el promedio, éste no será el estándar para todos los juegos de Switch desarrollados por Nintendo en el futuro. Aclararon que no se trata de un nuevo aumento permanente de precios para sus juegos y también explicaron porqué tomaron esta decisión.

“Determinamos el precio minorista sugerido para cualquier producto de Nintendo caso por caso”. Nintendo confirmó el precio de $69.99 USD para Tears of the Kingdom poco después de su presentación en Nintendo Direct el miércoles. “Nos fijamos en lo que ofrece el juego. Creo que los fans descubrirán que esta es una experiencia increíblemente completa y profundamente inmersiva. El precio refleja el tipo de experiencia que los fans pueden esperar al jugar este título en particular. Este no es un precio que necesariamente pongamos en todos nuestros títulos. En realidad, es un modelo de precios bastante común, ya sea aquí, en Europa o en otras partes del mundo, donde el precio puede variar según el juego en sí.”

La decisión marca la primera vez que Nintendo cobra más de $59.99 USD por una edición estándar de un juego digital de Switch. Sony comenzó a cobrar $70 USD sus juegos cuando se lanzó el PS5 en 2020, mientras que Microsoft comenzó a cobrar $70 USD también por los títulos para Xbox Series X/S este año.

Varias tiendas ajustaron sus precios de preventa para igualar el nuevo precio de Nintendo. Aún no está claro si honrarán las preventas existentes de $59.99 USD, aunque Amazon tiende a honrar el precio más bajo que alcanza un producto durante su período de preventa. A principios de esta semana, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo a los inversores que la compañía había “hecho todo lo posible para mantener tanto el valor como el precio del hardware y software dentro de nuestra estrategia comercial a largo plazo” y que no cree que “sean necesarios cambios en esta política en esta etapa”.

Nintendo publicó sus últimos resultados financieros el martes, en los que dijo que las fluctuaciones en los mercados de divisas habían contribuido a una disminución en las ventas y ganancias, a pesar de las fuertes ventas de juegos y hardware de Switch.

Vía: VGC

Nota del editor: Nintendo sabe que lo vamos a pagar y solo el tiempo nos dará la respuesta sobre si están dispuestos a cumplir su palabra de regresar al precio normal o si van a aumentar todos los juegos a 70 USD una vez que comprueben que los usuarios siguen consumiendo el producto sin importarles el alza del precio.