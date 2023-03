La serie de The Last of Us podría tener tres temporadas

El día de ayer por fin se terminó la primera temporada de The Last of Us en la plataforma de HBO Max, serie que ha causado controversia debido a ciertos capítulos y también por lo apresurado que se ha llegado a sentir. Esto mismo ha llegado a preocupar a los fans, puesto que el segundo juego es más extenso y algunos no quieren que la trama sea compacta.

En una nueva entrevista, los co-creadores de la serie, Neil Druckmann y Craig Mazin hablaron sobre el futuro del programa, dado que hace pocas semanas se confirmó la segunda temporada. Abordando así el tema de si emulará el segundo juego en su totalidad. Y para fortuna de los usuarios fieles a la historia, parece ser que no será así.

Esto es lo que comentó Mazin cuando se le preguntó si será todo el juego en un solo segmento de episodios:

No. De ninguna manera. Usted ha notado correctamente que no diremos cuántas. Pero más de una es objetivamente correcto.

También, se ha hablado de qué tan fiel se van retomar algunos elementos, y si habrá cambios muy fuertes:

Creo que sabemos lo que estamos haciendo en este caso. No lo digo con sarcasmo, lo digo con esperanza. Habrá cosas que serán diferentes y habrá cosas que serán idénticas. Hay cosas que se van a ir añadiendo y enriqueciendo. Hay algunas cosas que se van a voltear. Nuestro objetivo sigue siendo exactamente el mismo que era para la primera temporada, que es ofrecer un espectáculo que haga felices a los fans. Tenemos un increíble elenco que regresa. Es una tarea abrumadora. Pero Jesús, así fue la primera temporada. No puedes hacer felices a todos. Pero hemos hecho feliz a mucha gente y esa es nuestra intención de hacerlo de nuevo.

Esto agregó Druckmann:

Creo que el proceso es más fácil. Hay más confianza, hay más taquigrafía, sé que estoy trabajando con mi amigo, que incluso cuando tenemos desacuerdos muy fuertes, siempre es ligero. He estado en tantas situaciones, donde si no estás de acuerdo con alguien, se siente como si fuera de vida o muerte. El proceso aquí es realmente una alegría.

Por ahora, no se ha confirmado ninguna fecha de estreno para la temporada 2.

Vía: VGC

Nota del editor: Es una verdadera alegría que entonces ya se esté pensando en la temporada 3, puesto que el juego dura prácticamente el doble en comparación al lanzamiento original. Lo mejor, será ver la reacción para quienes desconocen este mundo totalmente.