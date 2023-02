Secuela de Soy Leyenda podría basarse en un videojuego

Hace un año se anunció algo muy importante para el mundo del cine, una secuela oficial de Soy Leyenda, aquella película que tuvo a Will Smith en un papel protagónico de un mundo post apocalíptico. Incluso, se ha confirmado la participación de uno de los actores actuales de renombre, Michael B. Jordan, quien tendrá cierto papel de gran importancia.

Después de un buen tiempo de haberse anunciado, el escritor de la película original, Akiva Goldsman, regresa para la segunda parte, mencionando algunos detalles de lo que se va a incluir en la cinta. Incluso, se estaría basando en el popular The Last of Us, franquicia que para estos momentos estrena semana a semana episodios de su serie en live action.

Aquí comentario:

Esto comenzará unas décadas más tarde que el primero. Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo justo después del Apocalipsis pero también después de un lapso de 20 a 30 años. Ves cómo la Tierra reclama el mundo, y hay algo hermoso en la cuestión de, a medida que el hombre deja de ser el inquilino principal, ¿qué sucede? Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas. Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en lugar del final publicado en la película original. Matheson estaba hablando de que el tiempo de ese hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original.

Por ahora, no se ha hablado de una fecha estimada de estreno. Ni tampoco del papel que tendrá Michael B. Jordan, quien tendrá el coprotagónico con Will Smith.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Sin duda será genial ver de regreso a estos personajes. Por lo que claramente quiero ver esa segunda parte. Tocará esperar por más información.