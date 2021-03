Sea of Thieves supera los 20 millones de jugadores y así lo celebran sus desarrolladores

Sea of Thieves se estrenó en 2018, y durante sus inicios, tal vez recordarás que lo nuevo de Rare no tuvo la mejor recepción posible por parte de la crítica ni los fans. Dos años más tarde, esta aventura de piratas ya se encuentra en un lugar mucho mejor y sus 20 millones de jugadores son prueba evidente de ello.

A través de un nuevo video, Rare dio a conocer que Sea of Thieves ya había superado los 20 millones de jugadores, además de mencionar que el 2021 será su año “más importante hasta la fecha”. Como tal, los fans deben estar muy al pendientes de todo lo que llegará en los próximos meses.

“Desde su lanzamiento, más de 20 millones de piratas han comenzado a escribir sus propias aventuras en alta mar, y no podríamos estar más agradecidos”De parte de todo el equipo de Rare, nos encantaría dar un sonoro agradecimiento a todos aquellos que se han unido a Sea of Thieves hasta ahora”.

Por supuesto, también habrá unas cuantas recompensas para todos los jugadores. Aquellos que ingresen al juego entre el 18 y 25 de marzo recibirán las velas del Capitán Próspero, además de que los miembros de Xbox Game Pass también recibirán un nuevo emoticon.

Recuerda que Sea of Thieves está disponible a través de Xbox Game Pass, así que si eres suscriptor de este servicio no tienes excusa para no jugarlo. De igual forma, el título ya ha sido optimizado para Xbox Series X y Series S.

Fuente: Rare