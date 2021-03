La nueva serie de iCarly en Paramount+ ya empezó su fase de filmación

Tal y como se nos había anunciado hace un par de meses, iCarly estará de regreso en Paramount+ con nuevos episodios y por supuesto, manteniendo a casi todo el elenco original. Todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre este proyecto, pero será cuestión de tiempo para que lleguen nuevos detalles puesto que ya comenzó su etapa de producción.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Paramount+ fue la responsable por compartir esta información:

Wake up the members of the nation! Filming has begun on a new show based on @Nickelodeon‘s #iCarly, coming to Paramount+ this summer! The 13-episode season follows Carly Shay and her friends as they navigate work, love and family in their twenties. pic.twitter.com/Z1anglRKFp

— Paramount+ (@paramountplus) March 18, 2021