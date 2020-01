Sea of Thieves ha alcanzado una impresionante cifra de jugadores

Una de las nuevas IP de Xbox que ha disfrutado de un gran éxito en la generación actual, sin duda alguna, es Sea of Thieves. Este juego creado por Rare se ha convertido en , debido a un título esencial de Xbox One, a tal grado que ha alcanzado la impresionante cifra de más de 10 millones de jugadores.

De acuerdo con Joe Neate, productor ejecutivo de Sea of Thieves, esta increíble cifra se ha logrado a través de más de 80 países, y toma en cuenta a todos aquellos que han disfrutado de este título por medio de Xbox Game Pass, Xbox One y PC. Esto no debería ser una gran sorpresa, debido a que desde su lanzamiento en 2018, Rare nos ha proporcionado con contenido extra y eventos dedicados a la comunidad constantemente, algo que sin duda ha atraído a miles de jugadores.

Estas fueron las palabras de Joe Neate en celebración:

“Para todos en Rare, la comunidad de Sea of Thieves representa lo mejor de lo que pueden llegar a ser los videojuegos. Recibe a jugadores de más de 80 países diferentes, juntando a suscriptores de Xbox Game Pass, jugadores de Xbox One y de Windows 10; todos ellos crean incontables historias y momentos que las personas pueden atesorar. Ver estas historias compartidas en redes sociales y otros espacios es algo que inspira al equipo todos los días.

Neate tomó esta oportunidad para recordarle al público que el próximo 15 de enero Sea of Thieves recibirá una actualización gratuita. La expansión tendrá el nombre de Legends of the Seas y todos los que inicien sesión entre el 15 y el 22 de enero podrán recibir una vela para su navío de edición especial y un nuevo emote conmemorativo.

Vía: Xbox