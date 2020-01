¿Más pokémon podrían llegar a Sword and Shield?

En menos de una hora se llevará a cabo el Pokémon Direct, el cual nos proporcionará con nueva información sobre Sword and Shield y, con suerte, alguna sorpresa de los proyectos de The Pokémon Company. Aunque no sabemos con exactitud qué se presentará, un pequeño error de la cuenta de Twitter de Play Pokémon parece indicar el regreso de ciertas criaturas de bolsillo.

La cuenta de Play Pokémon normalmente es usada para proporcionar tips para el competitivo de Pokémon. Recientemente publicaron un tweet en donde claramente se puede ver a Gastrodon con su variante de color rosa, algo que no se encuentra disponible en Sword and Shield, en el juego sólo es posible capturar Gastrodon de color azul.

Rápidamente la cuenta de Play Pokémon borró el tweet, lo cual parece indicar que revelaron algo antes de tiempo. ¿Qué puede significar esto? Bueno, esto puede ser un indicio de que podríamos ver el regreso de las variantes de algunos de los pokémon que ya se encuentra disponible en el juego base. De igual forma, durante el Pokémon Direct podríamos ver algo relacionado a Pokémon Home y gracias a este método, esto es posible.

Sólo nos queda esperar y ver qué sucederá.

Puedes checar la transmisión en vivo del Pokémon Direct aquí. De igual forma, el anime de Pokémon introducirá al otro campeón de la región de Galar.

Vía: GameXplain