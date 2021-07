Se vuelve viral foto de Bayonetta atendiendo un Oxxo

En algunas ocasiones, las imágenes más extrañas del internet parece que solo surgen de la noche a la mañana sin algún tipo de explicación. Este es el caso de una foto de una chica del Oxxo, en donde podemos verla vestida como Bayonetta, el personaje titular de la serie creada por PlatinumGames.

Desde hace unos momentos, el usuario conocido como zephyrmetalwing en Twitter, publicó una imagen, la cual claramente está editada, de una chica trabajando en Oxxo, famosa cadena de tiendas en México, quien posee el cabello, gafas y parte del vestuario icónico de Bayonetta.

“Bayonetta si no hubiera alcanzado el climax”

bayonetta if she didn’t hit the climax pic.twitter.com/S23PeSkSml

