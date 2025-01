Se termina el soporte a Suicide Squad: Kill The Justice League

El videojuego ha recibido su última gran actualización de contenido. El desarrollador detrás del título, confirmó desde diciembre que la cuarta temporada sería la última, y hoy se lanzó el episodio final de dicha etapa, marcando el cierre del soporte principal para el juego.

El episodio 8 de la temporada 4 presenta la batalla final contra Brainiac, ofreciendo un cierre narrativo a la trama. Aunque esta actualización cierra la etapa de nuevo contenido, se aseguró que las funciones en línea seguirán activas, permitiendo a los jugadores disfrutar del modo cooperativo y revivir el contenido de las anteriores. Además, el recientemente implementado modo fuera de línea continuará disponible, dando acceso a la campaña principal y al contenido post-lanzamiento sin necesidad de conexión a Internet.

As a reminder, Episode 8 will be the final update to #SuicideSquadGame. The title will remain playable in both Online and the recently released Offline Mode for players to continue to wreak havoc in Metropolis 💥

— Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) January 14, 2025