Final Fantasy 16 vendió de forma decepcionante en PC

En 2023 salió a la venta un juego que realmente no cumplió las expectativas de Square Enix si hablamos de ventas, Final Fantasy 16, título que se aleja bastante de la esencia de la franquicia siendo un hack and slash en toda regla, lo cual en parte hizo que los fans se mantuviesen al margen. Mucho se pensó que fue por haberse lanzado de manera exclusiva en PS5, por lo que en 2024 llegó también a PC, pero esta estrategia no habría terminado por funcionar como último intento de conseguir ganancias.

La empresa enfrentó un importante reto con el rendimiento en las computadoras. Desde su lanzamiento en septiembre de 2024, el juego solo ha vendido 289,000 copias en esta plataforma, muy por debajo de las expectativas habituales para una de las franquicias más emblemáticas de la historia de los juegos.

Debutó inicialmente en PlayStation 5 en junio de 2023, logrando ventas sólidas en esa consola. Sin embargo, el retraso de más de un año para su lanzamiento en otros sitios parece haber apagado el entusiasmo, impactando negativamente. En su estreno en Steam, el juego alcanzó un pico de solo 27,500 jugadores simultáneos, una cifra decepcionante para un título de gran presupuesto.

Los resultados financieros reflejan este mal desempeño. Square Enix ha experimentado una significativa caída en sus ingresos operativos, mientras que su capitalización de mercado se redujo en 350 millones de dólares. Estas cifras sugieren que el rendimiento de Final Fantasy 16 en PC no solo falló en cubrir las expectativas, sino que también afectó la estabilidad financiera.

El lanzamiento en múltiples plataformas es una estrategia clave para expandir la audiencia de los juegos modernos, pero en este caso, el retraso parece haber tenido un efecto contraproducente. Esta ha sido una de las principales razones por las que la compañía está tomando más en cuenta lanzar en más consolas, plan que empezará a causar efecto en los próximos meses.

