Se revelan nuevos detalles sobre el mundo abierto y la sociedad de Elden Ring

A pasado más de un año desde que vimos alguna novedad sobre Elden Ring, el siguiente trabajo de FromSoftware. Aunque muchos esperan algún tipo de novedad sobre este juego durante TGS 2020, los fans no se han esperado y han compartido nueva información sobre el título que originalmente se encontraba en una reciente entrevista sobre Sekiro: Shadow Die Twice.

De esta forma, se ha revelado que, además de George R.R. Martin, algunos de los miembros de la serie de Game of Thrones participan en el desarrollo de este juego. En cuanto a su mundo, Elden Ring tocará temas sociopolíticos como el racimo y otros puntos similares.

En la entrevista también se ha reafirmado que Elden Ring será un juego de mundo abierto, donde podemos desplazarnos a diferentes zonas por medio de un caballo. Todo esto y más se incluirá en el juego con el objetivo de hacer de este el proyecto más ambicioso del estudio hasta el momento.

Aunque por el momento se desconoce si veremos alguna novedad en TGS 2020, los fans no pierden la esperanza. De igual forma, si no es en este evento, el público espera que The Game Awards 2020, el cual ya tiene fecha para celebrarse, les proporcione un adelanto del juego.

Vía: ResetEra