Super Mario 3D All Stars ya es el tercer juego más exitoso del año en Reino Unido

Super Mario 3D All Stars llegó a las manos de los usuarios de Nintendo Switch la semana pasada, e inmediatamente el juego logró posicionar como uno de los más populares en los últimos meses, y actualmente esta colección ya es el tercer juego más exitoso de Reino Unido de 2020.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, Super Mario 3D All Stars solo está por detrás de Animal Crossing: New Horizons y The Last of Us Part II. De igual forma, esta colección fue capaz de derrocar a Marvel’s Avengers, quien se posicionó en el primer puesto de esta región durante las últimas dos semans.

Por otro lado, Super Mario 3D All Stars ya es el quinto juego más vendido de toda la historia en el Nintendo Switch en Reino Unido, solo por detrás de Pokemon Sword & Shield, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, y Super Mario Odyssey.

Éstos son los juegos más vendidos de Reino Unido durante la última semana:

-Super Mario 3D All-Stars

-Marvel’s Avengers

-Animal Crossing: New Horizons

-Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

-Mario Kart 8: Deluxe

-WWE 2K Battlegrounds

-Minecraft (Switch)

-Minecraft Dungeons

-eFootball PES 2021 Season Update

-Grand Theft Auto V

Vía: GamesIndustry.biz