La próxima semana por fin llegará God of War Ragnarok a nuestras manos, y los fans no pueden esperar para disfrutar de la nueva aventura de Kratos y Atreus. De esta forma, Santa Monica ha compartido toda la información relacionada con el desempeño visual y los diferentes modos gráficos que tendrá este título en PS5, PS4 Pro y PS4 estándar.

Recientemente, Santa Monica reveló que God of War: Ragnarok en PS5 contará con seis diferentes modos visuales, el PS4 Pro dos, mientras que la versión estándar de la consola de pasada generación solo tendrá uno. Cada uno ofrecerá una variación en resolución y frame rate. Aquí encontramos:

-Desempeño: 1440p-2160p y 60fps.

-Desempeño y un alto frame rate: 1440p y 60fps desbloqueados.

-Desempeño, alto frame rate y VRR: 1440p y 60fps desbloqueados.

-Calidad: 2160p (4K nativo) y 30fps.

-Calidad y alto frame rate: 1800p-2160p y 40fps.

-Calidad, alto frame rate y VRR: 1800p-2160p y 40fps desbloqueados.

-Desempeño: 1080p-1656p y 30fps desbloqueados.

-Calidad: 1440p-1656p y 30fps.

-Estándar: 1080p y 30fps.

With #GodofWarRagnarok right around the corner, we’re happy to share all of the graphics modes that will be available to you across PS5, PS4 Pro, and PS4!

Check out all the options below to learn about each mode’s resolution and FPS. pic.twitter.com/ribAoDkETb

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) November 3, 2022