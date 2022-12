Se revelan los juegos gratis de Amazon Prime para diciembre

Cada mes los usuarios de Amazon Prime no solo son beneficiados por ver series en Prime Video o por tener envíos gratis según la región, sino también reciben juegos digitales para probar en Prime Gaming. Y como prácticamente estamos pisando el mes de diciembre, es lógico que deberían estar anunciando el contenido que van a dar a los suscriptores.

Así se anunció que los juegos elegidos a probar en diciembre serán: Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child y Doors: Paradox.

Vale la pena mencionar, que todavía hay tiempo para poder reclamar los siguientes juegos de noviembre: Fallout New Vegas: Ultimate Edition, WRC 9: FIA World Rally Championship, Indiana Jones and the Last Crusade, Last Day of June, Etherborn, Whispering Sauces e Instalaciones 47.

Según lo que comenta la página oficial de Amazon Gaming, la plataforma habría ofrecido poco más de 100 juegos, estos de géneros distintos, aunque normalmente regalan proyectos orientados a lo indie. Sin embargo, han agregado títulos importantes como la Mass Effect Legendary Edition, esto en ventas especiales como el Prime Day.

Vía: VGC

Nota del editor: De entre todos los juegos tan solo por Tale of Two Sons ya vale totalmente la pena. Además, si a todo eso se le suma la parte de ver películas, series y tener envíos gratis, es casi un regalo.