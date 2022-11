Ayer fue un día revelador para los fanáticos de Nintendo, dado que se liberó un segundo avance de la película de Super Mario Bros. mismo en el que pudimos escuchar más diálogos, y sobre todo, ver el rediseño de algunos personajes. El que llamó más la atención fue Donkey Kong, dado que no se parece mucho al diseño que creó Rare en su momento.

Durante el pequeño directo que acompañó al tráiler de la cinta, el creador del personaje, Shigeru Miyamoto, mencionó que le querían dar al personaje un aspecto mucho más cómico. Razón por la cual decidieron regresar a los orígenes del gorila, así que se parece a la versión de arcade, pero también tiene elementos del DK moderno, aunque son pocos.

Esto explicó:

