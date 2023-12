Se revela uno de los mayores misterios de Kuma

One Piece es una serie con una enorme cantidad de personajes. Si bien el elenco principal siempre será recordado por cada uno de los lectores del manga y amantes del anime, no hay que olvidar a todos aquellos que han sido el centro de atención por un par de minutos para convertirse en los favoritos de más de un fan. De esta lista, destaca el nombre de Kuma, del cual poco a poco se van descubriendo más detalles.

Desde su introducción, la apariencia de Kuma llamó mucho la atención, pero considerando el estilo característico de Eiichirō Oda, mangaka responsable de One Piece, muchos decidieron aceptar su apariencia. Sin embargo, recientemente se descubrió que este personaje pertenece a la raza Bucanero, conectada con el dios del sol Nika.

Junto a esto, otro de los grandes misterios que rodean a Kuma también se ha explicado, y es que por fin sabemos qué significa la Biblia que siempre está en las manos de este personaje. De acuerdo con Oda, este libro está directamente vinculado a Bonney, revelándose como el padre amoroso que Kuma fue para ella.

Recordemos que después de escapar de la esclavitud y construir una vida desde cero, Kuma y Ginny se unieron al Ejército Revolucionario, desempeñando un papel crucial en la expansión de su influencia global. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando Ginny fue secuestrada y forzada a casarse con un Dragón Celestial. A pesar de sus esfuerzos, Ginny sucumbió a los abusos, dando a luz a Bonney antes de fallecer. Kuma asumió la responsabilidad de criar a Bonney. Sin embargo, Bonney se vio afectada por la enfermedad de la Escama de Zafiro.

En la Biblia, Bonney documentó todos los lugares que anhelaba visitar una vez curada. Kuma, comprometido a hacer realidad los sueños de su hija, lleva consigo este libro como un recordatorio constante de sus esperanzas y sacrificios. De esta forma, Kuma le pregunta a las personas sobre su destino ideal, para así conmemorar la memoria de su hija adoptiva.

Sin embargo, no todo va bien para este personaje. En los últimos capítulos del manga hemos podido ver a Kuma emprender un viaje hacia Egghead Island, pero actualmente se encuentra herido, al grado de que ha perdido la memoria y partes de su cuerpo. Por el momento no sabemos qué sucederá con este personaje. Pese a esto, los fans anhelan un final digno para Kuma, esperando que encuentre la felicidad después de enfrentar innumerables desafíos en el mundo de One Piece.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Kuma, así como con Luffy y el resto de su tripulación, quienes parece que por fin han comenzado una de sus últimas aventuras. En temas relacionados, autor de One Piece muestra colaboración con Dragon Ball. De igual forma, ya sabemos cuándo comenzará el nuevo arco del anime.

Nota del Editor:

One Piece es una obra con un sinfín de personajes de distintos calibres. Si bien es cierto que ninguno es construido de la misma forma, hay un claro favoritismo, no solo por parte de los fans, sino por parte del mismo Oda. Kuma es un ejemplo de esto, por lo que podemos esperar una digna conclusión para este personaje tan amado.

Vía: One Piece