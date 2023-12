El reboot de Alone in the Dark se vuelve a retrasar

Alone in the Dark es una de las series más icónicas de los juegos de horror, pero una que no ha logrado tener el éxito deseado por los dueños de la propiedad. De esta forma, muchos esperan con ansias la siguiente entrega de la serie. Sin embargo, THQ Nordic, encargados de publicar este reboot, ha revelado que, lamentablemente, este título ha sufrido otro retraso.

Originalmente, el reboot de Alone in the Dark estaba planeado para llegar al mercado en octubre de 2023. Sin embargo, previo a esta fecha, THQ Nordic reveló que esta entrega se había retrasado a enero de 2024. Ahora, el día de hoy se ha revelado que Alone in the Dark ha vuelto a sufrir un retraso, y ahora estará disponible hasta el 20 de marzo de 2024.

THQ Nordic ha señalado que esta decisión se llevó a cabo para evitar el crunch en los desarrolladores, así como proporcionarle al equipo de QA el tiempo suficiente para asegurar una experiencia de primer nivel. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El año está llegando a su fin y las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hasta hoy, no parecía así para Pieces Interactive, el equipo que desarrolla nuestro próximo juego de terror y supervivencia, Alone in the Dark. Con nuestra fecha de lanzamiento inicialmente prevista para enero de 2024, la temporada navideña habría estado llena de estrés y de todo menos un momento alegre para ellos. Por ello, THQ Nordic y Pieces Interactive han decidido darle a Alone in the Dark una nueva fecha de lanzamiento: 20 de marzo de 2024. El bienestar de los equipos es una prioridad absoluta y ambas empresas quieren evitar cualquier posible crisis durante las vacaciones de Navidad. Además, THQ Nordic y Pieces Interactive quieren asegurarse de que el juego no sólo cumpla sino que supere las expectativas de la comunidad, especialmente con las destacadas actuaciones de las estrellas de Hollywood David y Jodie como protagonistas principales. Entendemos que mucha gente esté esperando ansiosamente el lanzamiento, pero su paciencia será recompensada”.

El reboot de Alone in the Dark no solo representa un nuevo comienzo para la serie, sino que THQ Nordic ha hecho todo lo posible para que más personas estén interesadas en este proyecto. Para comenzar, David Harbour, famoso por Stranger Things y Black Widow, y Jodie Comer, a quien reconocerás por Killing Eba y Free Guy, le darán vida a los protagonistas de la serie, Edward Carnby y Emily Hartwood, mientras exploran la misteriosa mansión de Derceto.

Junto a esto, un prólogo jugable gratuito, llamado Grace in the Dark, ya está disponible para descargar. Esta introducción se lleva a cabo un par de semanas antes de la aventura principal, y nos presenta a una joven llamada Grace Saunders mientras deambula por la mansión. Te recordamos que el reboot de Alone in the Dark llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 20 de marzo de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí.

Nota del Editor:

Pese a su importancia, Alone in the Dark es una serie que siempre se ha visto opacada por algún otro proyecto, impidiendo así que el público le dé una oportunidad a esta serie. Sin embargo, con el reboot esto podría cambiar y, si todo sale bien, en marzo del próximo año veremos qué tal esta entrega.

Vía: THQ Nordic