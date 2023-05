Se revela la rumoreada nueva portátil de PlayStation

El PlayStation Showcase del día de hoy fue bastante imponente en cuanto a anuncios, esto incluyen juegos bastante esperados como Spider-Man 2 y también la revelación de ni más ni menos que Metal Gear Solid 3. Y algo que nadie se esperaba, es que se revelara nuevo hardware.

Este lleva nombre de momento como Project Q, el cual permite hacer stream de la consola PS5 a una pantalla más pequeña que tiene incrustado una especie de Dualsense. No se dieron más detalles sobre este, solo que saldrá a la par de unos audífonos de tamaño pequeño.

Jim Ryan promete que veremos más información en el futuro. Esto incluye características, precio y fecha de lanzamiento.

Aquí información adicional de Geoff Keighley:

More details on PlayStation Project Q:

A dedicated device launching later this year that enables you to play any compatible1 game installed on your PS5 console using Remote Play over Wi-Fi2. With a vibrant 8-inch LCD screen capable of up to 1080p resolution at 60fps, the device…

