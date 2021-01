Se reportan problemas con el control de Xbox. Esta es la respuesta de Microsoft

Fuera de problemas relacionados con la disponibilidad de unidades, el lanzamiento de las nuevas consolas se llevó a cabo sin algún tipo de complicación a gran escala, estilo el Anillo Rojo del 360. Sin embargo, si se han presentado una serie de problemas menores que han llegado a molestar a los usuarios. Ahora, se ha reportado que el control del Xbox Series X|S se desconecta de forma constante.

En la página de soporte de Microsoft actualmente hay un hilo en donde se mencionan que aproximadamente 1,700 personas sufren de controles que constantemente se desconectan de la consola. Aunque esto no representa un problema a gran escala, si es algo que está afectado a una parte de los usuarios del Xbox Series X|S. Por su parte, Xbox ha respondido mencionando que ya se encuentran trabajando para arreglar este error. Esto fue lo que se comentó:

My kingdom for a Xbox controller that doesn’t disconnect at random. pic.twitter.com/NBfubjWnC5

— Milton Allemand (@mjallemand) December 31, 2020