Se presenta nuevo set de LEGO de El Señor de los Anillos

Algo que ha quedado muy claro, es que si una franquicia de entretenimiento se vuelve popular, seguramente esta misma tendrá su adaptación al mundo de los bloques de LEGO, esto ha pasado con Super Mario, Sonic The Hedgehog y hasta con Horizon Zero Dawn. Y ahora, el sueño de muchos se está cumpliendo, pues El Señor de los Anillos tendrá un set más a los ya existentes.

Esto lo confirmó la propia marca en un nuevo video de Twitter, donde se destaca que el juguete va en la selección de productos para adultos, algo que han hecho recientemente con la recreación de edificios de la vida real y hasta barcos. En este caso, tendrá 6167 piezas en total, donde también hay figuras de los personajes favoritos de la saga.

”You have only one choice.” Can you resist building the One Set to Rule Them All? The new LEGO Lord of the Rings Rivendell will certainly test you… and take you to ‘the Last Homely House’.https://t.co/f7lbPfj2rq pic.twitter.com/wvd2AAnNdK

— LEGO (@LEGO_Group) February 7, 2023