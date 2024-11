Se lanza nuevo tráiler de la serie Secret Level

Desde hace algunos meses pudimos conocer la serie de Secret Level, la cual viene de una gran productora que Amazon ha contratado para darle forma, y lo que más llamó la atención, es que se trata de un crossover de franquicias de videojuegos pero con sus propias historias por contar. Y ahora que falta un mes para ver el estreno, finalmente se ha lanzado un avance en el que ya podemos ver a los personajes en acción.

Dentro del programa habrá sagas bastante icónicas como la de Armored Core, Mega Man, Warhammer, Dungeons and Dragons y poco más. Además, llama la atención que el episodio de Concord sigue en pie a pesar de que el juego ya no existe, por lo que se entiende ya lo tenían preparado desde hace mucho tiempo atrás.

Aquí lo puedes ver:

Aquí la descripción de la serie:

Secret Level presenta historias originales ambientadas en los mundos de algunos de los videojuegos más queridos. De las mentes creativas detrás de LOVE, DEATH + ROBOTS, cada uno de los 15 episodios es una celebración de los juegos y los jugadores. Los juegos que inspiraron las 15 historias épicas incluyen Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, varios juegos de PlayStation Studios, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Torneo irreal y Warhammer 40.000. Estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo con lanzamientos episódicos adicionales.



La serie presenta un elenco repleto de estrellas que incluye a Arnold Schwarzenegger (La franquicia Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Temuera Morrison (El libro de Boba Fett, Jefe de Guerra), Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart, Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: Dark Fate), Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us) , Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (La leyenda de Vox Machina) y Michael Beach (La pareja perfecta, Tulsa King) .