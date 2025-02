Se lanza nuevo teaser de Mission: Impossible – The Final Reckoning

Ethan Hunt regresa al cine con nuevas aventuras tras lo sucedido en Misión Imposible: 7. El agente deberá enfrentarse a los nuevos peligros que amenazan a él y al resto de su equipo.

La cinta está dirigida por Christopher McQuarrie (Top Gun: Maverick, Misión Imposible: Fallout) y protagonizada por Tom Cruise (El presidente, Luna Park), Simon Pegg (Star Trek 4, Ready Player One), Ángela Bassett (Bumblebee, American Horror Story: Apocalypse) y Vanessa Kirby (Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Mr. Jones).