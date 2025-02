Elijah Wood vendrá a importante convención en México

Estamos en una era del mundo geek en la que los fanáticos de varias franquicias están entusiasmados por conocer a los actores que han participado en películas muy queridas dando vida a los mejores personajes, desde cintas como el live action de One Piece, la saga de Star Wars, y claro, El Señor de los Anillos , la cual sigue siendo sólida gracias a la trilogía de Peter Jackson. Y hablando de esta última marca, los seguidores de las aventuras medievales fantásticas estarán contentos con el siguiente anuncio.

Elijah Wood, reconocido mundialmente por interpretar a Frodo Bolsón, visitará Ciudad de México para participar en La Mole 2025. El actor estará presente los días sábado 15 y domingo 16 de marzo en la convención, donde convivirá con sus seguidores, lo cual será motivo para que muchos de ellos lleven sus mejores cosplays de la comunidad del anillo.

Wood, quien debutó en Back to the Future II y ha participado en películas como The Good Son, Deep Impact, Sin City y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, también ha trabajado en televisión con papeles en Over the Garden Wall, Wilfred y Dirk Gently’s Holistic Detective Agency. Eso lo ha hecho consagrarse como uno de los mejores actores a nivel mundial, pero claramente, su papel como Frodo fue el que lo catapultó con millones de personas.

Los asistentes a La Mole podrán conocerlo en persona a través de algunas actividades en su booth dedicado dentro del World Trade Center CDMX. Los precios para las experiencias con el actor son los siguientes: firma de autógrafos por 1,600 MXN, selfie por 1,600 MXN y una foto profesional para dos personas por 2,100 MXN.

La llegada de Wood a La Mole 2025 representa una oportunidad única para los fanáticos del cine fantástico y la cultura pop, consolidando el evento como uno de los más importantes en México para los seguidores del género. Y es que no solo estará el amo Frodo, sino también Peter Weller de Robocop y hasta Steven John Ward de One Piece live action; a eso se suman artistas de cómics, cosplayers y actores de doblaje al español latino.

Recuerda que puedes ir comprando tu entrada al recinto y sobre todo, la interacción con el actor, te dejamos al enlace para que no te arrepientas de haberte perdido esta oportunidad.

La Mole 2025 se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de marzo.

Vía: La Mole