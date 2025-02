Popular juego no llegará a Game Pass después muchos rumores

Hace algunos días los fanáticos de Xbox Game Pass estaban muy entusiasmados, debido a que un famoso juego de Blizzard estaría llegando a la plataforma en cuestión, mensaje que se fue pasando de usuario en usuario hasta tener una confusión de información enorme. Esto ha hecho que la propia Microsoft haya salido a hablar de manera oficial, y dar malas noticias a los ilusionados con la idea de tener tan impresionante título en el catálogo.

Xbox ha aclarado que el querido World of Warcraft no formará parte del servicio, pese a la confusión generada por un reciente correo de marketing que mencionaba el popular MMORPG en un misma conversación en relación a esta plataforma. La noticia ha sido decepcionante para muchos jugadores, quienes veían una opción accesible para disfrutar del título sin pagar su suscripción mensual habitual.

Desde su lanzamiento en 2004, World of Warcraft se ha consolidado como uno de los MMORPG más influyentes, con diez expansiones y una base de suscriptores que ronda los siete millones. La reciente compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft hizo que algunos títulos se sumaran a Game Pass, como Starcraft: Remastered y Starcraft 2: Campaign Collection, además de Diablo 4 y Overwatch 2. Sin embargo, este juego medieval sigue fuera de esta lista.

En redes sociales, Xbox confirmó que el correo electrónico donde se mencionaba el juego fue un “error” y aseguró que enviará una corrección a los suscriptores. No obstante, esta aclaración ha generado descontento en algunos jugadores que esperaban la inclusión del título en el servicio.

A pesar de esta ausencia, Game Pass mantiene una oferta robusta para 2025. En enero, el catálogo incluirá lanzamientos como Eternal Threads, Sniper Elite: Resistance y Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Además, en los próximos meses se sumarán títulos esperados como Avowed, South of Midnight, Doom: The Dark Ages y Clair Obscur: Expedition 33.

Habrá que esperar a más noticias del RPG.

Vía: Gamerant