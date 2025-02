El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder trae malas noticias

Es bien sabido que la plataforma de Prime Video ha traído grandes programas como The Boys, Invincible, Fallout y de forma reciente, Secret Level, los cuales tienen niveles de audiencia aceptable debido a que sus tramas son interesantes como para mantener a la audiencia al borde del asiento. Sin embargo, es muy extraño que la situación de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, es totalmente lo contrario, ya que esta serie ha generado descontentos entre los fans de la obra original.

La segunda temporada ha sufrido una fuerte caída de audiencia, perdiendo el 60% de los espectadores en comparación con su primera entrega. Según un informe de Luminate Data sobre el consumo de contenido en 2024, la serie quedó fuera del ranking de las producciones más vistas, un golpe duro para Amazon, que apostó fuertemente por esta adaptación del universo de J.R.R. Tolkien.

El declive se suma al bajo rendimiento de otras producciones de alto presupuesto. La primera temporada de la serie de Prime Video debutó con cifras récord y se convirtió en el contenido más visto en la historia de la plataforma, pero replicar ese éxito ha resultado difícil. Factores como la narrativa y el enfoque del material original han generado críticas, lo que ha afectado su recepción entre los espectadores.

A pesar de estos datos preocupantes, Amazon mantiene su compromiso con el proyecto, asegurando que la historia continuará a lo largo de cinco temporadas bajo la dirección de Patrick McKay y J.D. Payne. Sin embargo, ante la baja audiencia, la compañía ha optado por renovar su equipo de guionistas para la tercera temporada, que ya está en producción y contará con la participación de los responsables de la famosa The Crown.

Con una inversión que supera los mil millones de dólares, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder enfrenta un momento decisivo. Un cambio en la dirección creativa podría ser clave para recuperar la confianza del público y evitar que la ambiciosa producción se convierta en un costoso fracaso. No está de más decir, que la franquicia no está en su auge precisamente, dado que también a la película animada estrenada en diciembre no le fue nada bien.

Vía: Forbes