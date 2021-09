Se ha revelado la duración de Venom: Let There Be Carnage

Después de múltiples retrasos, y un adelanto, Venom: Let There Be Carnage por fin llegará a las salas de cines internacionales el próximo 1 de octubre. De esta forma, se ha revelado cuánto tiempo dura esta cinta, y parece que no es tan larga como muchos esperaban.

De acuerdo con Fandango, Venom: Let There Be Carnage tiene una duración de 90 minutos. Así es, solo una hora y 30 minutos. Considerando que otras cintas llegan a las dos horas o más, este tiempo es una sorpresa que ha decepcionado a algunas personas, especialmente a aquellas que desean ver un largo enfrentamiento entre Venom y Carnage.

En comparación, la primera cinta de Venom tiene una duración de dos horas y 20 minutos. Tendremos que esperar hasta la fecha de estreno de la película para ver si esta decisión tiene resultados positivos. Recuerda, Venom: Let There Be Carnage se estrenará el próximo 1 de octubre. En temas relacionados, Tom Hardy ya tiene planes para una tercera entrega.

Vía Fandango