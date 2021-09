¿BioWare estará involucrado en el remake de KOTOR?

El PlayStation Showcase de ayer estuvo repleto de sorpresas, entre ellas el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic para PlayStation 5. El original debutó hace 18 años para Xbox y fue desarrollado por BioWare, pero ahora, esta nueva versión está a cargo de Aspyr y Lucasfilm Games. ¿Eso quiere decir que BioWare ya no estará involucrado en el proyecto? Aquí su respuesta.

Geoff Keighley se encargó de preguntarle a EA y BioWare si estarían involucrados de una u otra forma en el remake de KOTOR, y su respuesta podría decepcionarte:

“Estamos orgullosos de nuestra longeva colaboración con Lucasfilm Games, la cual continuará por muchos años más. Nuestros talentosos equipos han creado algunos de los juegos más exitosos en la historia de Star Wars, incluyendo Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Battlefront, Star Wars: Galaxy of Heroes, Star Wars: The Old Republic y Star Wars: Squadrons. Nos encanta Star Wars y no podemos esperar por seguir creando más experiencias para que los jugadores disfruten.”

Así que ahí lo tienes, y aunque en su respuesta no confirman ni niegan su participación, es prácticamente un hecho que no estarán involucrados de ninguna manera. Esperemos que este remake tenga el mismo nivel de excelencia que el original, pero tristemente parece que todavía falta un muy buen rato para comprobarlo.

Fuente: Geoff Keighley