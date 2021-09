Tim Sweeney habla sobre el regreso de Fortnite a iOS

Ha pasado un año desde que Fortnite fue retirado de la App Store en dispositivos iOS. Sin embargo, parece que cada vez falta menos para ver este battle royale en esta plataforma. Después de la sentencia emitida por una corte de Estados Unidos el día de hoy, un fan le preguntó a Tim Sweeney, CEO de Epic Games, sobre el regreso de este juego a la tienda virtual de Apple.

Si bien Sweeney no ofreció una respuesta clara a esta duda, sí mencionó que esto sucederá una vez que Epic Games pueda ofrecer una forma de monetización justa dentro de la aplicación. Esto fue lo que comentó:

Fortnite will return to the iOS App Store when and where Epic can offer in-app payment in fair competition with Apple in-app payment, passing along the savings to consumers.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021