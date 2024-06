Se filtran spoilers de Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Faltan dos días para que se de un acontecimiento importante en el mundo de los videojuegos, el lanzamiento oficial de Elden Ring: Shadow of The Erdtree, DLC que continuará con la narrativa que se quedó en el juego vainilla y que nutrirá a los jugadores más sobre el lore de ese mundo. Sin embargo, algo que suele pasar de cara a un juego así de importante son las filtraciones, y la última creación de FromSoftware no iba a ser la excepción lamentablemente.

En una nueva publicación en Twitter, los desarrolladores pidieron a los fanáticos que no estropearan elementos del tan esperado contenido descargable, después de que algunos con acceso anticipado filtraran toda la pelea del jefe final y más. Y cuyo material ya se puede encontrar en Youtube sin mucho esfuerzos, aunque también se ha dicho que ha aparecido en las redes sociales sin tal cual buscar las palabras del título.

Aquí el comunicado:

Con el lanzamiento de la expansión de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, tengan en cuenta los spoilers para aquellos que quieran adentrarse en el Reino de las Sombras con nada más que su determinación y sus mentes despejadas. Gracias por su cooperación.

Para evitar este tipo de situaciones, lo mejor será que el usuario bloquee toda palabra relacionada al juego mediante Twitter y algunas redes más. En Youtube lo mejor será tratar de buscar contenido del juego, al menos no hasta que el usuario haya probado esta adición. Más allá de eso, no debería haber mucho problema para que el usuario se eche a perder la experiencia de alguna manera.

Recuerda que Elden Ring: Shadow of The Erdtree se pone a la venta el 21 de junio en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: IGN

Nota del autor: No es nada sencillo el tener que afrontar los spoilers, pero si no se ven las redes sociales por un par de días hay problema solucionado, al menos eso creo yo.