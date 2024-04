Se filtran imágenes de la película de Minecraft

En nuestros actuales se han lanzado muchos productos relacionados al mundo de los videojuegos, ya sea desde simple mercancía con logos de las franquicias y otras cosas más interesantes como series y películas, entre los grandes ejemplos de cine tenemos a Super Mario, Detective Pikachu, World of Warcraft y Sonic The Hedgehog. Con esto en mente, Microsoft ya se ha puesto manos a la obra para llevar una de sus propiedades al arte de la cinematografía, y es un trato que ya lleva bastante tiempo en el tintero.

La franquicia en cuestión es Minecraft, la cual ahora pertenece a Xbox, pues hace un par de años adquirieron Mojang y el creador de la marca se alejo para dejar a la nueva generación dar vida al camino que sigue para las juegos. Obviamente como es una marca millonaria iba a lanzarse también en los cines, y poco a poco hemos conocido más detalles, desde los directores, actores, guionista y más personas implicadas.

De hecho, hace poco se han filtrado fotos de la utilería, incluyendo los famosos árboles cúbicos. Aquí lo puedes ver:

set props i found near the film studio where the minecraft movie is being filmed @DiscussingFilm pic.twitter.com/w53zPvfm3d

— josh_space (@joshspace2) April 1, 2024