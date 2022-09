Se filtra versión GOTY de Far Cry 6

2021 fue un año con grandes juegos. Desde Metroid Dread, pasando por Returnal, hasta Deathloop. Sin embargo, es poco probable que Far Cry 6 sea uno de los títulos que sean reconocidos como GOTY. Aun así, una filtración ha revelado que, al menos para Ubisoft, esta entrega merece ser reconocida como Juego del Año, y lo planean celebrar con una edición especial.

Recientemente, Aggiornamenti Lumia, famoso minero de datos, ha descubierto que la Microsoft Store ha enlistado la Game Of The Year Upgrade Pass para Far Cry 6. Es decir, este será un paquete en donde no solo podremos disfrutar de la experiencia principal, sino que se incluirá todo el DLC que hemos visto en el último año y, quizás, algo de contenido nuevo.

Far Cry® 6 Game of the Year Upgrade Pass | XBOX pic.twitter.com/e0sneIhMn1 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) September 27, 2022

Aunque por el momento no hay información oficial, no suena descabellado pensar que, a casi un año de su lanzamiento original, veamos el paquete definitivo de Far Cry 6. Además de misiones adicionales protagonizadas por Machete y Rambo, así como un viaje al Upside Down, el pase de temporada original también incluye secciones adicionales protagonizadas por los villanos de Far Cry 3, 4 y 5.

En lugar de pagar por el juego completo, y luego comprar el pase de temporada, la idea de tener todo en un solo lugar a un precio reducido, seguramente será algo atractivo para más de uno. El problema que muchos han señalado, es que nadie reconoce a Far Cry 6 como el Juego del Año de 2021. Considerando que el anuncio oficial aún no se lleva a cabo, Ubisoft bien podría cambiar el nombre y llamarlo Ultimate Edition. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Far Cry 6.

Nota del Editor:

Far Cry 6 no es un mal juego. En realidad es bastante entretenido, e incluso puedo llegar a decir que vale la pena al precio en el que se encuentra disponible actualmente. Sin embargo, no es el Juego del Año. Tal vez para Ubisoft lo sea, pero no para el resto del mundo.

