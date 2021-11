Se filtra la edición de colección para Elden Ring

En tan solo unos minutos se revelará el gameplay de Elden Ring. Sin embargo, las filtraciones ya comenzaron. En esta ocasión no se ha mostrado anticipadamente la forma en que el trabajo de FromSoftware se jugará, sino que una edición de colección ha comenzado a promocionarse antes de tiempo.

Por medio de Twitch, varios usuarios se encontraron con una publicidad que revela una edición de colección para este título, la cual será algo que todos los fans de este tipo de juegos necesitan tener. Esto es lo que contiene:

-Juego de Elden Ring.

-Soundtrack Digital.

-Steelbook.

-Libro de arte de 40 páginas.

-Estatua de 22 cm de Melenia – Blade of Miquella.

Por el momento no hay un precio, ni las pre-ventas están disponibles. Sin embargo, considerando que una presentación enfocada al gameplay de Elden Ring se está a cabo en estos momentos, es muy seguro que la confirmación oficial no tardará en compartirse.

Elden Ring llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de febrero de 2022. En temas relacionados, este juego será el trabajo más accesible de FromSoftware. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre las fechas de beta de este título.

Nota del Editor:

Una edición de colección es algo que no es nuevo hoy en día. En este caso, el trabajo que se le ofrece a Elden Ring es bastante común. Fuera de la estatua, la cual seguramente será una pieza de colección de gran nivel, lo que se nos presenta aquí no llama mucho la atención. El soundtrack debería ser físico, no digital.

