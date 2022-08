Se filtra contenido relacionado al crossover de Dragon Ball y Fortnite

La semana pasada se dio a conocer que Dragon Ball estaría teniendo una colaboración con Fortnite, esto mediante datos que encontraron los fanáticos, así como un post oficial que reveló en redes Epic Games. Y ahora, un día antes de que todo culmine, se ha filtrado un tráiler en el que se puede ver gran parte del contenido que llegará al battle royale.

En el video se aprecia a Gokú y Vegeta, esto con las transformaciones de Super Saiyajin en la primera fase, así como en el modo dios azul que se reveló por primera vez en la saga del regreso de Freezer. Por su parte, también está la skin de Bulma, la de Bills y algunos artículos interesantes como las cápsulas de este manga y la clásica nube voladora.

Aquí el tráiler:

Fortnite x Dragon Ball Trailer

This was taken from a upload that was taken down shortly after, so bare with the quality and muted audio, thanks @ThesnowManu for spotting and sending this my way. pic.twitter.com/CuBDcZ2Wtj

— iFireMonkey (@iFireMonkey) August 15, 2022