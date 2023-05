Se da la razón por la cual Final Fantasy es exclusivo de PS5

Estamos a poco menos de un mes de que Final Fantasy XVI sea lanzado al mercado, juego que está atrapando a los fanáticos de la saga con cada tráiler mostrado y también su demo a punto de liberarse. Sin embargo, hay quienes se van a quedar sin el juego, y esos son justo los usuarios de Xbox, pues la marca se vuelve a mantener como una exclusiva de Sony.

Muchos habían especulado por qué no se había podido adaptar para las consolas de Microsoft, y algunos hablaban de por cuestiones tecnológicas o que simplemente no le ven futuro de ventas. Sin embargo, ha salido a la luz una entrevista en la que se menciona que simplemente PlayStation ofreció más cifras monetarias y que Xbox no tuvo tanto interés.

Esto es lo que comentaron respecto a cómo se acercan a las empresas:

Final Fantasy es una de las franquicias más importantes de Square Enix junto con Dragon Quest y la serie Kingdom Hearts. Cuando comenzamos el desarrollo, nos acercamos a múltiples plataformas, múltiples compañías, para lanzar el juego. Y cuando te acercas a ellos, van a volver con sus ofertas.

A esto se le añadió que hay beneficios de haber desarrollado en una sola plataforma, pues no tienen que buscar en paralelo cuál rinde mejor en cierto apartado y en base a eso mejorar o rebajar las cosas para tener un equilibrio. Con toda esta información, es posible que se haya hecho lo mismo con Final Fantasy VII Remake, un acuerdo monetario.

Recuerda que Final Fantasy XVI se lanza el 22 de junio para PS5. Más adelante llegará a PC.

Vía: Windows Central

Nota del editor: Era evidente que se tiene que dar dinero por la exclusividad, y es obvio que llevarse Final Fantasy XVI se va a traducir en más ventas para PlayStation. Pero ya veremos si cumple con lo que se requiere para ser juego del año, esto hasta junio.