Esto es lo que te costará compartir tu cuenta de Netflix

¡Se acabó la fiesta señores! Por medio de un comunicado, Netflix notificó a sus usuarios acerca de las nuevas normas (y costos) que se implementarán por compartir sus cuentas con otras personas. Así que si eres usuario de esta plataforma, revisa tu bandeja de correo electrónico porque es inevitable que recibas este mail.

“Si deseas compartir tu cuenta con alguien que vive en un hogar distinto al tuyo, puedes aprovechar las siguientes funciones. Transfiere un perfil. Cualquier persona que use tu cuenta puede transferir un perfil a su propia membresía. Agrega un miembro extra. Puedes compartir tu cuenta de Netflix con alguien que no viva contigo por $69 MXN al mes adicionales.”

Cabe mencionar que esta opción de agregar miembros extra a tu cuenta de Netflix, no está disponible si tienes contratado el servicio por medio de una compañía de televisión de cable, telefonía o internet. Otro dato importante es que Netflix no ha especificado a partir de cuándo comenzará a hacer este cobro o a habilitar la opción de agregar personas. Sin embargo prepárense para tomar una decisión.

Vía: Netflix

Nota del editor: Miren, me gustaría mucho que la gente abandonara la plataforma para imponer sus preferencias, pero todos sabemos que eso no va a pasar. Personalmente y por fortuna Netflix no es mi plataforma favorita, así que estará usando el servicio de uno de sus competidores y a esperar a ver qué sucede y contrataré el servicio por un mes si llega a salir algo que me interese.