Última actualización para 3DS desata controversia

Nintendo acaba de lanzar una actualización sorpresa para su consola ya descontinuada, la 3DS, y a todos les disgusta. A pesar de que la tienda virtual (eShop) ha sido cerrada, eliminando cualquier forma de adquirir legalmente nuevos juegos para la plataforma, la última actualización del firmware impide que los usuarios pirateen la consola y ejecuten juegos ilegales.

Este movimiento sería comprensible si Nintendo aún estuviera brindando soporte a la consola, pero no es así. Aunque todavía es posible adquirir copias físicas legítimas de algunos juegos de 3DS directamente de Nintendo, muchos títulos de terceros y exclusivos digitales se perdieron cuando la eShop cerró en marzo. Ahora, esta actualización solo dificulta la preservación de estos juegos, a menos que los fanáticos quieran recurrir a revendedores.

Los fanáticos de Nintendo notaron esto hoy mismo y difundieron la noticia en línea para advertir a otros que no descarguen la última actualización si aún no han pirateado su 3DS. Se espera que haya una solución en algún momento, pero llevará tiempo, ya que los modders tendrán que encontrar una forma de eludir estas nuevas medidas.

Como muchos fanáticos señalan, en realidad hay muy pocas razones para molestarse en actualizar tu 3DS. El principal atractivo para muchos habría sido acceder a la eShop para comprar juegos y contenido descargable, lo cual obviamente ya no es posible. Algunos recomiendan evitar por completo las actualizaciones de firmware ahora, en caso de que quieras jugar un juego de 3DS que no se pueda adquirir sin recurrir a revendedores. O en el caso de los títulos exclusivamente digitales, que no se puedan adquirir en absoluto.

Aquellos de ustedes que ya hayan pirateado sus consolas pueden actualizar sin problemas. Si es que incluso quisieran hacerlo, por cualquier motivo.

No está muy claro por qué Nintendo decidió lanzar una actualización para una consola que ya no está respaldando. Según un minero de datos, la actualización realizó cambios en la configuración del sistema, el navegador de internet, el menú principal e incluso la tienda virtual inoperante. Con esto en mente, definitivamente parece que se dirigía contra la piratería, aunque Nintendo no lo ha confirmado.

En cualquier caso, este último desarrollo solo ha logrado frustrar aún más a muchos fanáticos de Nintendo. Los jugadores de 3DS ya estaban molestos por ver la eShop fuera de línea este año, por lo que la aparente persecución de una de las pocas formas restantes de jugar juegos de 3DS por parte de la compañía no ha logrado ganarse el favor de la comunidad. Queda por ver cuánto tiempo recibirá la 3DS este tipo de actualizaciones.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Es muy delgada la línea entre la preservación y la piratería. Pero siento que Nintendo está llevando las cosas a un nivel que no debería molestarse. La gente que piratea sus juegos está comprando dispositivos como MiYoo de todos modos, ¿qué dices Belinda? Me gustaría que Nintendo se enfocara en el presente y en el futuro y si ya no va a prestar servicio a una consola, la dejara libre y simplemente se deslindara de lo que la gente haga con ella.