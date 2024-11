Se cierra el estudio del creador de Mass Effect

En caso de que muchos no lo sepan, el creador de la franquicia de Mass Effect, Casey Hudson, lleva mucho tiempo de haber abandonado BioWare, lo cual lo llevaría a fundar su propio estudio en el 2021, esto con la promesa de elaborar proyectos de calidad AAA. Sin embargo, desde ese momento no se mostró algún avance significativo, y el día de hoy se han dado nuevas noticias del mismo, las cuales no son necesariamente positivas.

Humanoid Origin anunció el cierre de sus operaciones y la cancelación de su ambicioso juego de ciencia ficción. Hudson, conocido por su trabajo como gerente general de BioWare, había creado el estudio con la promesa de desarrollar una nueva propiedad intelectual en un universo de ciencia ficción. Sin embargo, un déficit inesperado de financiación ha dejado al equipo sin recursos para continuar.

El proyecto, descrito como una experiencia narrativa centrada en los personajes y diseñada para plataformas múltiples, había generado expectativas desde que se reveló arte conceptual inicial en 2022. Hudson expresó su pesar en un comunicado oficial, destacando que el equipo hizo avances significativos y mantuvo un entorno de trabajo positivo y creativo. “Estamos desconsolados porque no podremos completar nuestro nuevo universo de ciencia ficción”, declaró, al tiempo que aseguró su apoyo al equipo para facilitar su transición laboral.

El cierre de Humanoid Origin se suma a un año especialmente complicado para la industria de los videojuegos, que ha registrado más de 14,000 despidos hasta la fecha, superando los 10,500 reportados en 2023. Estos recortes masivos reflejan los desafíos económicos que enfrentan desarrolladores y estudios en medio de un panorama de competencia feroz y creciente incertidumbre financiera.

Esto marca un triste final para una iniciativa liderada por una de las figuras más influyentes de la industria, recordando las dificultades que incluso proyectos con altas expectativas pueden enfrentar en un mercado complejo y en constante evolución. Fans y colaboradores lamentan la pérdida de un universo que prometía expandir los horizontes del género de ciencia ficción.

