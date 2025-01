Se anuncia Super Technos World: River City & Arcade Classics

Estamos ante una era en la cual salen colecciones de clásicos por montón, eso lo vimos justo hace no muchos meses con Marvel Vs. Capcom Fighting Collection, el próximo compilado de Suikoden, así como el de los primeros juegos de la franquicia Yu-Gi-Oh! en la industria. No obstante, hacían falta los tan queridos títulos de la saga River City o Kunio Kun, y parece que en base a esta petición se ha considerado la voz de la gente.

Arc System Works ha revelado Super Technos World: River City & Arcade Classics, una emocionante colección que reúne 12 juegos clásicos de Technos Japan, creadores de las legendarias series River City y Double Dragon. El lanzamiento está programado para el 24 de abril de 2025 en Nintendo Switch, PlayStation 5 y Steam. Esta incluye títulos nunca antes adaptados, desde clásicos de arcade como Super Dodge Ball y China Gate, hasta joyas raras de consola como Kunio’s Oden y *Sugoro Quest++. Además, la colección abarca géneros que van desde el beat ‘em up con Shadow Force hasta el RPG de acción con DunQuest, asegurando una experiencia diversa y nostálgica para los fans de Technos Japan. Aquí la lista: – Super Dodge Ball Arcade – River City Renegade – Kunio’s Dodgeball Time, C’mon Guys! – Downtown River City Baseball Story – Kunio’s Oden – XAIN’D SLEENA – China Gate – Shadow Force – The Combatribes (Arcade) – The Combatribes (SNES) – Sugoro Quest++ Dicenics – DunQuest Para los jugadores modernos, Super Technos World: River City & Arcade Classics incorpora mejoras como guardado rápido y compatibilidad en línea para jugar con amigos. También se han solucionado errores críticos que dificultaban la progresión en algunos juegos originales, brindando una experiencia más accesible y fluida tanto para veteranos como para nuevos jugadores. Con esta colección, los fans podrán explorar la historia de Technos Japan y revivir la era dorada de los arcades y las consolas. Desde intensos combates callejeros hasta juegos de puzles y deportes, este recopilatorio celebra el legado de una compañía que marcó una época en el gaming. Vía: Arc System Works