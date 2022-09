A poco menos de dos meses de su lanzamiento, The Pokémon Company continúa sus esfuerzos para promocionar a Scarlet & Violet. De esta forma, el día de hoy se reveló una nueva criatura de bolsillo, la cual es una variación de Diglett. Sin embargo, su diseño ha llamado mucho la atención, ya que cuenta con una forma bastante fálica.

Gracias a un video compartido por la Pokémon World Ecological Society, el mundo ahora conoce a Wiglett, una versión de Paldea del amado pokémon de la primera generación. Esta criatura cuenta con un tono de piel blanco, y sale de la arena similar a su primo de Kanto, pero cuenta con un diseño que lo asemeja con un gusano o anguila.

Sin embargo, algunos fans han ido un paso más allá, y han señalado que Wiglett no solo luce como un gusano, sino que se asemeja a un pene:

Me: “oh, they announced a new Pokémon! I bet it’s going to have a super creative design and look awesome!”

Me moments later: “That is just a dick… and it’s called Wiglet…” pic.twitter.com/ubScudQF8p

— Bakin | Hjarta (@HjartaStudios) September 28, 2022