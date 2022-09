Este es un gran momento para ser un fan de ONE, no solo se confirmó que el anime de One Punch Man regresará en un futuro, sino que estamos a solo unos días del estreno de la tercera temporada de Mob Psycho. De esta forma, el día de hoy se compartió un nuevo tráiler de esta amada adaptación.

Acompañados de 1 de MOB CHOIR, el nuevo tráiler nos presenta un poco de las aventuras y combates que podremos presenciar una vez que Shigeo Kageyama y compañía regresen a las pantallas el próximo 5 de octubre. Esta es la descripción de la tercera temporada.

“MOB está ocupado con la vida escolar y un trabajo de medio tiempo como exorcista. Mientras tanto, Reigen y Serizawa, el miembro más nuevo del personal, están ocupados con las extrañas solicitudes que siguen llegando a la Oficina de Consulta de Spirit y Tales. Mientras tanto, un árbol de brócoli gigante que se eleva en el centro de la ciudad ahora es adorado como un “árbol divino” y atrae a la gente de la ciudad. A medida que EKUBO desaparece de la vista de la mafia una vez más, el culto del casco psicópata está cobrando un nuevo impulso. Al sentir el peligro en la ciudad, la MOB se dirige a Broccoli. ¿¡Qué está pasando realmente dentro del árbol sagrado…!? ‘Uno y solo uno’ Amistad, amor y sobre sí mismo; ¡La juventud de MOB estalla en esta tercera entrega de la serie!”

Recuerda, la tercera temporada de Mob Psycho comenzará a transmitirse el próximo 5 de octubre en Japón. Como siempre, Crunchyroll cuenta con los derechos de transmisión a nivel mundial, por lo que solo necesitas tu suscripción a este servicio para disfrutar del trabajo de BONES. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la nueva temporada de One Punch Man aquí.

Vía: Warner Bros. Japan