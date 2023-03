Salen a la luz más archivos filtrados de GTA 6

El año pasado, GTA 6 se filtró en línea, los medios, los archivos y todo. Según los informes y los archivos contenidos en la filtración, la versión del juego que se filtró en línea era una versión muy temprana, probablemente una versión pre-alfa.

Como resultado, es difícil determinar qué se debe y qué no se debe tomar en cuenta de los archivos que se filtraron en línea, ya que representan un producto sin terminar que podría cambiar drásticamente para el momento del lanzamiento.

Esto se aplica a los medios del juego que se filtraron en línea, pero especialmente a los archivos, que en ese momento de desarrollo podrían estar utilizando todo tipo de marcadores de posición y sustitutos. Pero, esto no ha impedido que los fanáticos de GTA examinen estos archivos durante meses.

Los últimos archivos que están circulando son una colección que apuntan hacia varias ciudades y pueblos en el juego. Las ubicaciones suman un total de 11 diferentes, sin incluir las especiales. Las ciudades y pueblos incluyen los siguiente: Ambrosia, Cooperhead, Domed Hills, Ekanfinika, Hamlet, Lake Leonida, LO, Port Gellhorn, Redhill, Sundown y Yorktown.

Además de estas ubicaciones, supuestamente hay otras especiales, como centros comerciales (donde los jugadores presumiblemente podrán hacer compras), un bosque, una plaza de la playa y pistas de carreras. Esta última sugiere que las carreras callejeras estarán en el juego.

¿Es esta lista exhaustiva? No lo sabemos. ¿Es exacta? No lo sabemos. De hecho, ni siquiera sabemos si estos archivos existen o no, ya que se han borrado de Internet, lo que significa que las únicas personas con estos archivos son aquellas que los descargaron rápidamente cuando la filtración apareció en línea y antes de que la compañía matriz de Rockstar Games, Take-Two Interactive, los retirara.

Todo esto es para decir que no debemos tomar por sentado todo lo que se dice acerca de estos archivos que pueden o no ser parte del producto final. Lo único que sabemos es que el juego, al menos parcialmente, tiene lugar en Vice City, la versión ficticia de Miami. En el momento de la publicación, ni Rockstar ni Take Two han comentado sobre esta posible filtración y la especulación que se está generando.

Vía: Comicbook